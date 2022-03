Het was een kwestie van tijd met een kabinet met linkse partijen als vvd en D66, maar slechts 79 dagen nadat Rutte 4 op het bordes stond is het woord vleestaks al gevallen. Minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat "een heffing op vlees" onderzoeken (Kamerbrief), omdat Nederland weigert gezonder te eten. Dat komt dus nog naast de belastingverhoging op niet-alcoholische (fris)dranken en een onderzoek naar een suikertaks, want het leven was blijkbaar nog niet duur genoeg. Daarnaast moeten de duurzame alternatieven meer aandacht krijgen en onderzoekt Staghouwer of het mogelijk is om een minimaal percentage aan duurzaam en/of biologisch voedsel in de schappen te verplichten. Want u moet en zal gezond en duurzaam gaan eten van dit kabinet, al moeten ze het desnoods met vliegtuiggeluidjes zelf in uw mond lepelen. De volgende stappen zijn ongetwijfeld een reclameverbod voor vleesproducten, afbeeldingen van slachthuizen op vleesverpakkingen, verplichte vleesvrije ruimtes in restaurants en uiteindelijk natuurlijk het alleen nog verkopen van vlees vanaf een niet zichtbare plek achter de toonbank, omdat anders kinderen in de supermarkt worden geconfronteerd met dode dieren en dat past niet bij het opvoeden van een ruggengraatloze vleesvrije generatie. Maar daar hoeft u zich verder niet te druk over te maken, want de overheid neemt u aan het handje en bepaalt wat goed voor u is. Zin in een barbecue nu.