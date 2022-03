Duitsland wil gaan bedelen om vloeibaar LNG gas in Qatar. Wat zegt wikipedia over de politieke situatie in Qatar? en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Qat....

"Het politieke systeem van Qatar is een de facto absolute monarchie met de emir van Qatar als staatshoofd en regeringsleider. Volgens het grondwettelijk referendum van 2003 zou het een constitutionele monarchie moeten zijn met een gekozen wetgevende macht, hoewel de verkiezingen sinds 2013 consequent zijn uitgesteld.[1] Sharia-wetgeving is een belangrijke bron van Qatarese wetgeving".

Qatar behoort bij de ergste dictaturen op de aardbol. Geen parlement, geen politieke partijen, Sharia en steun aan terrorisme.

Misschien kan AvA hier zijn licht over laten schijnen.