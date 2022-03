De allerbelangrijkste onbelangrijke voetbalwedstrijd van het jaar! Een vriendschappelijke oorlog. Je zaagt een paar poten van die bockworstvreters eraf en na afloop drink je samen bier - eerlijk is eerlijk, hún bier. Nederland tegen Duitsland. We wonnen in 1945 (weliswaar na een lastige openingsfase), we verloren in 1974, we wonnen in 1988 en we verloren in 1990 dus grof genomen staat het 2-2. Met een voordeel voor Nederland, want wij hebben minder inwoners. Duitsland is voor ons Nederlanders de belangrijkste voetbaltegenstander die er is. We hebben immers maar twee buurlanden (jaja en Frankrijk op Sint Maarten maar dat telt niet) en België was eigenlijk altijd een trieste schopploeg met alleen maar debielen, zoals Lorenzo Staelens, die Patrick Kluivert probeerde te vermoorden met woorden, en Olivier De Cock (hoe toepasselijk), die in 2003 de pik van Marc Overmars probeerde te amputeren. Enfin, Duitsland dus, een prachtig land, maar we respecteren eigenlijk alleen Tom Staal, de Autobahn, de moffensmoelen van Oliver Kahn en Stefan Effenberg, een gekoelde trocken Riesling en de Leopard 2A7-tank. Nu Louis van Gaal het Nederlands elftal heeft bevrijd van de wurggreep van Frank de Boer, die heel Nederland probeerde te vermoorden door steevast elf diazepam-tabletten op te stellen, is het weer het gluren waard. HUP HOLLAND, schoppen!

UPDATE 29" - Werner is wel echt een vieze Duitser he

UPDATE 44" - 0-1 Überduitsert Thomas Müller

UPDATE - RUST 0-1

UPDATE 68" - STEVEN BERGHUIS 1-1