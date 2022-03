We hebben het al even niet meer over autobranden gehad - andere dingen aan de kop - maar het land staat weer in vuur en vlam dus toe maar weer. Een verzameling van pak 'm beet een week. Amsterdam. Deventer. Veenendaal. Renkum. Boxmeer. Geldrop. Baexem. Breda. Jelsum. Eindhoven. Nijmegen. Den Helder. Hoogeveen. Gouda. Middelburg. Farmsum. Wageningen. Assen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend. De oorzaak wordt onderzocht. Over de exacte oorzaak van de brand is niets bekend. De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend. Het is niet bekend waardoor de geparkeerde auto in brand is gevlogen; dat wordt nog onderzocht. Hoe het vuur is ontstaan, wordt nog onderzocht. Altijd maar weer hetzelfde gezeik. Het boeit niemand, het heeft geen prioriteit, er is geen mankracht, onze Kamerleden interesseert het ook geen fuck, maar het is toch volslagen debiel, idioot en schandalig dat we in een land als Nederland gebukt gaan onder een wekelijkse diarree aan verwoestende autobranden.