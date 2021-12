@De Profundus | 04-12-21 | 10:11: Bridgehill car fire blankets are delivered around the world, although the company’s main focus is Europe and North America. Seventy per cent of Norwegian fire departments and over 100 German fire departments are currently using the blankets. For electric vehicle fires, the blanket covers and contains the fire until runs its course over 24 to 48 hours, or until firefighters can flood the car with water. Since lithium-ion batteries do not respond to traditional fire extinguishers, the car fire blanket is the only proven method of dealing effectively with EV fires without water. Een elektrisch voertuig dat in een parkeergarage brandt, moet zo snel mogelijk uit de garage gehaald worden. Daar gebruiken we de transportrobot van de @Politie voor! Bekijk het op #DoorHetOogVanDeBrandweer