: Ben geboren in Arnhem (op de hoek van de Spijkerstraat en de Spijkerlaan (ouders hadden daar een woning toegewezen gekregen vanwege oorlogsschade)....., in 1950 verhuisd naar Malburgen Zuid.

Mooie nieuwbouwwoning, op de hoek van de straat. Wij keken vanuit huis over de weilanden naar de Eldense Dijk en zagen de masten van de elektriciteitscentrale Nijmegen. In 1959 verhuisd naar het westen. We hadden kennissen zowel in Malburgen als op de Geitenkamp, en het waren toen gewoon nette gezinnen.