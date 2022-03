Het mailsysteem eMates dat gedetineerden gebruiken om de buitenwereld te contacten blijkt een ongecontroleerd zooitje te zijn. De criminelen achter tralies schrijven berichten met de hand, waarna een bewaker de briefjes verzamelt, inscant en naar eMates mailt en het bedrijf zorgt daarna dat het bij de juiste ontvanger in de mailbox belandt. Inkomende berichten worden door bewakers uitgeprint en op papier bij de bajesboefjes bezorgd. Een proces dat genoeg mogelijkheden biedt om de inhoud van de kattebelletjes te controleren zou u denken, maar dat gebeurt in de praktijk nauwelijks. Dat komt vooral door de massa, want sommige gedetineerden sturen tientallen berichten per dag, waardoor er dagelijks ruim 200.000 berichten door deze Gmail voor zeepjesrapers gaan. Aangezien de controle uitbleef, vreesde het Openbaar Ministerie dat de criminelen hun illegale activiteiten vanuit de cel bleven coördineren en daarom trokken het OM en de politie aan de noodbel. In reactie daarop heeft minister Weerwind (Rechtsbescherming) de stekker uit het systeem getrokken. Nu kan dus geen enkele gedetineerde meer een digitaal berichtje naar zijn vrouw sturen om te vertellen dat hij haar mist en een berichtje naar zijn minnares om te vertellen dat hij haar nog meer mist. Nu moeten de drugsbaronnen hun zaakjes weer op de ouderwetse manier regelen: via briefpost, de gevangenistelefoon, de familieadvocaat of een anaal binnengesmokkelde smartphone. En dat allemaal vanwege een gebrek aan personeel en een belabberde deal tussen de Dienst Justitiële Inrichtingen en de berichtenboer. Wat een gedoe.