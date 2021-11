Dit clubje randfiguren houdt nooit op. Ze hebben gezien dat je met kei- en keihard geweld gewoon kunt winnen. Kijk naar Mexico waar de kartels zo'n absurd geweld gebruiken dat na een paar jaar niemand z'n snuit tegen of over je durft open te trekken. En Taghi exporteert dat naar Nederland en onze handhavers hebben daar geen antwoord op. Het spervuur van Taghi is zo immens en over zoveel flanken en schijven dat het ondoenlijk is om met fluwelen handschoenen dit probleem aan te pakken.

De oplossing begint al met het stoppen van deze flauwekul met zogenaamde advocaten. Je wéét op voorhand al dat dit fout gaat lopen en waarom ze het zo doen. En telkens weer loopt het OM mijlenver achter de feiten aan. Beetje sneu is het zo.

Taghi wint deze keer niet maar zijn organisatie gaat gewoon door. Het OM wint in elk geval helemaal niks, hooguit krijgen ze een paar man achter de dikke deur en intussen dendert de mocro-maffiatrein gewoon door.