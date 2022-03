Het probleem is inderdaad dat links een soort container begrip is wat niet meer matcht met de huidige politieke werkelijkheid. Economisch gezien zijn VVD en D66 duidelijk corporatistsche partijen, dus rechts. Economisch gezien zijn PVV en PvdA midden partijen. En zelfs de SP is economisch gezien al rechtser dan ze eerst waren.

De tweede as is inderdaad dat links wordt gezien als wappie-achtige wokeness. D66 en BIJ1 zijn duidelijke voorbeelden van wappie-woke partijen. PVV is dan weer duidelijk minder woke.

Een derde as in het links-rechts spectrum is conservatief-progressief. Voeger was links progressief en rechts conservatief. Tegenwoordig is het progressief om alles te privatiseren, alle collectieve voorzieningen af te bouwen enzovoorts. Dus dan is D66 progressief, en is de SP ineens conservatief. Precies het tegenovergestelde van de oude links-rechts tegenstelling.

En natuurlijk is rechts gewoon een scheldnaam: PVV is extreem rechts omdat de woke-menigte dat roept.

Wat wel grappig is, is dat de partijen daar zelf ook wel moeite mee hebben. Kijk b.v. naar de SP. De aanhang van de SP is helemaal niet zo wappie-woke. Maar Marijnissen is links, dus denkt ze dat ze wappie-woke moet zijn. Met als gevolg dat de achterban van de SP slinkt.