Grappig. Deze man krijgt in het Parool alle ruimte om zich af te zetten tegen gentrificatie van Amsterdam en in het bijzonder 020-Noord. Is gentrificatie een enge ziekte? Neen! Het is het in linkse kringen gemunte verschijnsel dat goed opgeleide en van een goed inkomen voorziene mensen zich vestigen in voorheen arbeiderswijken. Dat schijnt heel erg te zijn. Enkel het feit dus dat die mensen ook gewoon ergens moeten en willen wonen. De columnist claimt echter deze wijken voor zijn eigen soort. Soort: eigen mensen eerst.

Het gekke is dat de blanke/witte Amsterdammers die ooit hun vraagtekens plaatsten toen de ouders van deze columnist zich in hun wijk vestigden, door links Amsterdam uitgemaakt werden voor racist en met pek en veren de stad uit werd verbannen naar o.a. Purmerend en Almere.

Hoe hypocriet wil je het hebben? Zelfde verschijnsel maar met totaal verschillende waardering!