Tekening werd Charlie Hebdo noodlottig. Slechte behandeling nertsen werd Pim Fortuyn noodlottig. Hoge berg in Noord-Irak werd Yezidi's noodlottig. Eenheid Verenigde Staten werd Abraham Lincoln noodlottig. Bloedband werd Joden noodlottig. Recht op een eerlijk proces werd Derk Wiersum noodlottig. Bovenstaande zinnen staan allemaal niet in dit zelffeliciterende Parool-artikel over de dood van Theo van Gogh, net zo min als de woorden 'islam', 'moslim', 'Submission', 'Ayaan' of 'Mohammed Bouyeri'. Want Theo van Gogh is gestorven door de vrijheid van meningsuiting in plaats van door een terrorist die een mes in zijn buik stak. Of zoiets.

