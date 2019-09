Alsof de drek van roddelvod NRC Wapenhandelsblad en de vrouwenhaat in de Telegraaf nog niet genoeg zijn, gooit het hoofdstedelijke avondblad vandaag nog een extra kooltje op het smeulende vuur dat onder de ambtswoning van burgemeester Halsema brandt. Omdat ze bij Het Parool geen geld hebben voor onthullingen omtrent de klierende burgemeesterszoon Bruno H. is er een columnist ingevlogen die de lezertjes moet uitleggen waarom pistolenverzamelaar Robert Oey nog steeds niet met pek en veren naar Buitenderingië is verjaagd. Dat komt omdat Oey barst van het privilege: hij is geen vrouwelijke vrachtwagenchauffeur uit Suriname of zoiets. Oey is namelijk man (fout), lid van de culturele elite (fout) en bovendien Aziaat (helemaal fout). Dit soort discriminatoire haatzaai wordt opgepend door iemand die zelf ook man, lid van de culturele elite subtop (het is wel het Parool ja) en Indo is, dus dan mag het allemaal. Theodor Holman, zeg er wat van!