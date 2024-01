Ja eh... zijn wij nou gek? Het Parool pakt vanochtend helemaal uit met nieuws over een getuige, die 'Eddy' wordt genoemd, die heeft verklaard dat de mannen achter de moord op Peter R. de Vries ook plannen hadden om Mark Rutte te ontvoeren in opdracht van iemand die 'oom' wordt genoemd en vermoedelijk Ridouan Taghi is. Hoppetee op de voorpagina, het AD neemt het bericht gretig over, een stagiaire bij de T. tikt er een stukkie over want sjonge jonge jonge Mark Rutte hè, dat is nogal wat. Dat is inderdaad nogal wat, vonden wij vorig jaar op 4 januari (meer dan een jaar geleden dus), toen NU.nl berichtte over een getuige, die 'Eddy' wordt genoemd, die heeft verklaard dat de mannen achter de moord op Peter R. de Vries ook plannen hadden om Mark Rutte te ontvoeren in opdracht van iemand die 'oom' wordt genoemd en vermoedelijk Ridouan Taghi is. Dus nogmaals de vraag: zijn wij nou gek? Of nemen ze bij Het Parool de DPG-collega's van NU.nl gewoon niet serieus?