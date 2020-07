In onze reeks Besmeurde, Bekladde en Aangevallen Gebouwen hadden we al eerder het pand van De Telegraaf aan de Basisweg, Thierry Baudets onderkomen aan De Gracht en die aanslag op een moskee. De redactie van Het Parool is nog steeds pico bello in orde. Niet omver getrokken, en ook niet beklad met rode verf enzo. Het staat er nog steeds, gek genoeg.

Ook de Jacob Bontiusplaats in Amsterdam, waar Het Parool zetelt op NUMMER 9 (hint), is nog steeds niet plat gebulldozerd danwel onder de rode verf besmeurd. Hetwelk best wel gek is. De VOC-dokter Jacob de Bondt geldt als een zeer omstreden koloniaal. Bontius vergeleek inheemse vrouwen van Batavia met apen. In zo'n walgelijke straat wil je toch niet wonen/werken?



Wij wensen de Zwarte Baretjes uit de Bijlmer en hun witte helpertjes veel succes bij de sloopwerkzaamheden. En nu jullie daar toch zijn; breek ook de VOC-kade tot op de grond toe af. Kan daar mooi het Museum over Het Uitkeringsverleden komen.

Google-plaatje. Scheelt weer een fotograaf

Deze dus

Collateral Damage is geen enkel probleem, hoor!