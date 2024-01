Doet u een snufje nootmuskaat over de spinazie of de bloemkool? Dan bent u een vuile kolonist! Dat had u zelf ook kunnen weten of denkt u bij nootmuskaat niet direct aan de VOC? Dwalen uw gedachten bij het vasthouden van dat kleine kruidenflesje niet af naar het veroveren van naties en het onderdrukken van exotische bevolkingen? Niet? Nou, in Amsterdam is dat juist het eerste waar ze aan denken. Geef ze een Saffraanlaan, Peterseliekade en Gemberstraat en niemand trekt een wenkbrauw op, maar suggereer een Nootmuskaatstraat en de historische bullshit raakt de ventilator. Dan treuren de eeuwige slachtoffers over hun intergenerationele pijn, omdat nootmuskaat in die rare woordenwolk in hun hoofd niet aan de keuken of het diner, maar aan de VOC is gelinkt. Wat zullen deze mensen het zwaar hebben als ze in de Jumbo of de Vomar langs het kruidenschap moeten lopen. Iedere keer pijn in het hart als ze in een recept die racistische nootmuskaat tegenkomen. Maar geen nood, de meelevende sneeuwvlokjes in het 020-bestuur zijn als de dood dat deze chronische slachtoffers worden gekwetst door hun eigen waanbeelden en veranderde de verduivelde straatnaam daarom snel in de Mierikswortelstraat. Mierikswortel! De verwaarloosde nakomeling van het kruidenkastje. Wat een aanfluiting. Geen mentaliteit.