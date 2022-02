De ultracommunistische Amsterdamse courant Parool viert feest. Reden: ze kunnen FvD, PVV en JA21 weer eens wat 'islamofobie' in de schoenen schuiven en van rechts bashen komen de Parool-millennials nou eenmaal gierend en soppend klaar. Deze keer gaat het om een '''onderzoek''' (waarvoor de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink van GroenLinks subsidie heeft gelapt) waarin zou worden aangetoond dat 'islamofobie steeds verder wordt genormaliseerd'. Uiteraard bleef dit onderzoek niet lang liggen in de lade van Rutger GW (dat gebeurt alleen bij onderzoeken die aantonen dat homohaat dankzij de islam steeds meer wordt genormaliseerd) en dus kan de verbindende regenboogmedia er lekker objectief en onbevooroordeeld mee uitpakken. Maar het zou media, en al helemaal het Parool, sieren als ze dit soort '''onderzoeken''' gewoon eens kritisch behandelen, zoals het hoort bij kritische journalistiek. Dit '''onderzoek''' is namelijk geen serieus onderzoek, maar de zoveelste gesubsidieerde(!) islamitische jammerpropaganda uit de koker van een dubieuze stichting genaamd Emcemo. Wat dat Emcemo is? Dat weet Carel Brendel wel. Of anders Annabel Nanninga (hier en hier bijvoorbeeld) wel. Het is kortom een ideologisch, propagandistisch, islamofiel, bevooroordeeld, activistisch, eenzijdig en onbetrouwbaar foponderzoek waarvoor de GroenLinks-wethouder heeft betaald met belastinggeld.

"Verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink (Diversiteit en Antidiscriminatiebeleid): “Het maakt duidelijk dat moslimdiscriminatie veel Amsterdammers dagelijks diep raakt en belemmert. Het bevat nuttige, maar ook pijnlijke inzichten in hun leefwereld en ook aanbevelingen die van meerwaarde zijn voor het gemeentelijk beleid."

Het is jammer dat hij dit niet zei toen uit een eveneens door de gemeente betaald onderzoek bleek dat vooral moslims en 'mensen van allochtone afkomst' zich schuldig maken aan homohaat. Toen hield hij zijn mond en wilde hij zo min mogelijk met de media praten en vluchtte hij naar zijn vakantieadres.

Brisant is onderstaand citaat waarin de '''onderzoekers''' (lees: de activisten van Emcemo) de grootst mogelijke moeite doen om FvD, PVV en JA21 er in te betrekken. Dat ze daarbij gebruik maken van bunkerharde desinformatie (het 'boerkaverbod' kwam bijvoorbeeld iuit de koker van minister Donner en die is van het CDA) zal de kritische vorsers van het Parool 'per ongeluk' niet zijn opgevallen want dat komt even wel zo goed uit.

"Voor de normalisatie van de discriminatie wijzen geïnterviewden ook naar de toenemende invloed van het ‘uiterste rechtse spectrum’ van de politiek: JA21, PVV en FvD. Zij zouden het publieke debat zo beïnvloeden dat er over allerlei maatregelen gediscussieerd wordt – zoals wetsvoorstellen als het boerkaverbod of ‘niet proportionele wetgeving’ in het kader van terrorismebestrijding – die ‘grondwettelijk niet te verdedigen zijn’ en ‘niet ter discussie’ zouden mogen staan. ‘Voorkom dat dit soort wetgeving bevolkingsgroepen uit elkaar speelt,’ aldus de onderzoekers."

Alsof er serieus heel veel Amsterdamse moslims zijn die zich bezig houden met 'niet proportionele wetgeving in het kader van terrorismebestrijding' en dat dan koppelen aan het nog niet eens zo heel lang bestaande JA21, of FvD for that matter. De meeste moslims in Amsterdam hebben, vermoedelijk, geen flauw idee wat JA21 is of wie dat zijn.

Maar voor Emcemo zijn dit slechts feiten die een stukje fijne rancuneuze drampropaganda absoluut niet in de weg mogen zitten. Bij Emcemo weten ze immers: het Parool en overige 'kwaliteitsjournalistiek' zal het allemaal kritiekloos bejubelen en de GroenLinks-wethouder blijft toch wel taxpoet schieten.



Inshallah!

We zijn benieuwd of de Parool-hoofdredacteur morgenochtend in een of ander Mediaforum op Grindpad FM komt uitleggen waarom zijn courant zo heeft gefaald en waarom het Parool het échte nieuws, namelijk dat een onderzoek van Emcemco een volstrekt onbetrouwbaar, bevooroordeeld, niet serieus te nemen en per definitie pro-islam-onderzoek is en dat dit onderzoek waarvan vooraf de uitkomst al vaststaat is betaald van belastinggeld door een GroenLinks-wethouder.