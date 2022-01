Slechte week voor de Amsterdamse GroenLinks-leider en wethouder Rutger Groot Wassink. Hij werd in de Stopera bevraagd over het al dan niet achterhouden van een rapport waaruit blijkt dat hoofdstedelijke homoseksuelen die slachtoffer zijn van antihomogeweld aangeven dat de daders vaak een niet-westerse achtergrond hebben. Meer in het bijzonder dat de wethouder daar veel vragen van de pers over kreeg maar dat de GroenLinkser deze afhield. Hij was op vakantie en dus onbereikbaar, blijkt uit een enorme stapel apps tussen Groot Wassink en zijn woordvoerder tijdens diezelfde vakantie gewisseld (LOL!). Maar goed, dit is de extreemlinkse Stopera dus naar verwachting komt Groot Wassink er met steun van zijn eigen partij en natuurlijk D66 er gewoon mee weg.

Stukjestikker dezes werd er deze week op gewezen dat hij een kleine bijrol in het spektakel speelde. Zo valt in die berg appjes het volgende te lezen:

Toch maar even opgezocht waar dat over ging. Nu ja, dat is dus dit artikel wat ik op TPO tikte. Wybren van Haga had op dinsdag 20 juli Kamervragen over de affaire gesteld aan toen nog demissionair minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven (D66). Die regels van de woordvoerder van Groot Wassink aan zijn chef – “Maar mijn voorstel is om niet op tpo te reageren. Dat is precies Haga en co. willen. Betwijfel ook of tpo deze reactie opneemt in het stuk.” – is toxisch. Nog giftiger is de – deels gelakte, wat zou daar eigenlijk hebben gestaan? – reactie van de bestuurder Groot Wassink: “Zeker.”

Voorop gesteld: ik had nul behoefte aan wederhoor van Groot Wassink. De Stopera mag graag Tweede Kamertje spelen, ik schrijf over de échte Tweede Kamer. En als een Kamerlid de minister van Onderwijs bevraagt over het handelen van een Amsterdams wethoudertje dan is dat nu eenmaal landelijk nieuws. Mochten Wassink en zijn mensen pro-actief TPO hebben benaderd, hadden we uiteraard die reactie geplaatst.

Maar in het boekje van Groot Wassink en zijn woordvoerder – beiden op de loonlijst van de Amsterdamse belastingbetaler – wordt er dus overduidelijk onderscheid gemaakt tussen media. TPO slecht, lokalo’s als AT5 en Parool goed. Zie dit appje ook: ‘redelijke stemmen’.

Grootste grap van dit alles is dat Groot Wassink oud-columnist van TPO is en derhalve tot in detail weet hoe de website en zijn makers te bereiken.

En hoe liep het af met die Kamervragen? Van Engelshoven was niet van plan haar vingers aan de kwestie te branden: “Daarbij is het niet aan mij om gemeente Amsterdam, of andere gemeenten, op dit terrein de wet voor te schrijven. Het beleid binnen gemeenten is immers voorbehouden aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.”

Klopt, dat beleid liet ze namelijk over aan haar lokale D66-voetsoldaten.