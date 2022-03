Positie Omtzigt: Functie Elders - het dieptepunt van een coalitie die nog gevormd moest worden - is alweer een jaar geleden en nog steeds ligt de dader op het kerkhof van Vak K. Algemeen wordt aangenomen dat Kajsa Ollongren (samen met Wopkius Pilatus en lepe vogel Wouter Koolmees plus Tamara van Ark) de aanstichters van het parlementaire affront tegen Pieter Omtzigt zijn, maar kwade tongen maken zich los in de wandelgangen van de Apenrots. Tegenover Wouter de Winther wordt "flinke frustratie" geuit door "betrokkenen" en deze hele column (*kuch*) leest alsof D66'ers met de takkenbezem van Sigrid Kaag het stof dat op hen is neder gedaald, terug naar de vvd proberen te vegen. Want niet Formateur Ollongren zou de hoofdschuldige zijn, maar senaatsfractievoorzitter Annemarie Jorritsma. Dat hele functie elders komt uit haar Qooker koker illegale waterpomp: "[Jorritsma] zou tijdens haar verkennende ronde hebben gefilosofeerd over een functie elders voor toenmalig CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. De VVD’er had er naar verluidt een ‘uitgesproken mening’ over, ging er ‘vrij lang op door’ en zat er over ‘op de praatstoel’." Wij ruiken een verband met de lezing van Omtzigt in Gouda, twee weken terug, waarin hij expliciet nog eens naar Ollongren verwees, en deze reactie via de band van de Basisweg in de kolommen van De Winther. Schuld van Jorritsma zelf, die afgelopen vrijdag de eer naar zich toe probeerde te trekken van een formatie die ze in 1 dag had kunnen regelen, als alle andere informateurs maar een functie elders hadden gehad...