Tik wat hij zegt eens letterlijk uit, lees het dan woord voor woord en kom dan tot de conclusie dat hij "niets" zegt. "We have tremendous capability and we should be helping them and we could do more".

Wat is het dat deze man zo aanspreekt in zijn fans? Is het omdat hij letterlijk niks van betekenis zegt, zodat men eruit kan halen wat men graag horen wil? Zo vaag, dat er voor iedereen wat in te vinden is. De waarzegger van de kermis. "Ik krijg beelden binnen van een belangrijk iemand uit je leven, het is een vrouw."

Hij is de echte Chauncey Gardener uit de film Being There. Nietszeggende uitspraken waaraan door anderen grote betekenis worden toegekend.

En waarom is Spartacus daarvan zo onder de indruk?