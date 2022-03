"Hij geeft geen ene reet om Urk, hij doet alsof. Hij weet niet eens of dit een dorp of een stad is. Hij weet alleen dat hij hier heel veel aanhangers heeft, en dat vindt hij leuk." Haha wat. Joas van der Reest, de ex-lijsttrekker van FvD Urk die wij allemaal kennen van dit legendarische interview bij Omroep Flevoland, zat afgelopen zaterdag in op de uitzending van Urk FM. En wat blijkt? Joas is volgens zichzelf nooit lid geweest van FvD, hij heeft drie maanden lang gedaan alsof hij fan was van Baudet, terwijl hij in werkelijkheid ontzettend met zichzelf in de knoop zat ("Ik ben zelf niet stabiel, en de partij is al helemaal niet stabiel") en van plan was zich meteen af te splitsen van de partij zodra hij verkozen zou worden. En na drie maanden campagne voeren en zijn mening over Baudet verborgen houden is Joas er klaar mee. "Drie maanden lang ben ik afhankelijk geweest van wat Thierry om half elf met een rode fles wijn nog tweet. En ik vind Poetin geen fantastische vent." Je verwacht het niet wel. Deze zure verliezer is natuurlijk een ontzettend onbetrouwbare bron over de interne sfeer bij FvD, maar dat is een beetje het probleem bij die partij: er zijn alleen nog maar onbetrouwbare bronnen over. Tip voor iedereen die nog een keer de politiek in wil: eerst een keertje googelen waar je terechtkomt.

