Het beste interview van deze gemeenteraadsverkiezingen is binnen. Het FvD haalt het niet in Urk. Zelfs met Thierry als lijstduwer komt Forum hier niet verder dan 2,8 procent van de stemmen en pakt de partij net geen zetel en dat is natuurlijk balen voor lijsttrekker Joas van der Reest. Gelukkig zet deze toetsenbordridder dit met een vers biertje snel van zich af en kan hij dit verlies direct helder analyseren. Want dit lag uiteraard niet aan hem of zijn partij, maar aan dat kutdorp dat hij eerder nog wenste te besturen. "Urk wil zelf niet vooruit. Urk wil zelf gewoon een woningtekort. Urk wil zelf stemmen op de meest domme partijen die je kan voorstellen." Daarna produceert hij nog enkele lovende woorden over zijn medekandidaten, maar de meest wijze uitspraken doet Van der Reest al aan het begin van dit hallucinante interview: "Ik hoor hier niet thuis. Ik hoor thuis in Groningen en ik kom weer lekker terug Groningen." Eind goed, al goed. Gefeliciteerd Urk, hier komen jullie goed weg.