Nieuws van afgelopen weekend dat we toch nog even meepakken wegens boos- alsook toch wel weer een beetje gek-makend: terwijl u sliep zijn er allerlei regels doorgevoerd waardoor het water in Nederland vanaf 2027 te vies is. Opnieuw is er geen politicus die u heeft gewaarschuwd toen in 2000 de Kaderrichtlijn Water van kracht werd, en opnieuw moeten we in de krant lezen dat we in Nederland niet meer mogen bouwen bouwen bouwen omdat dat ten koste gaat van de habitat van het linksdraaidende rivierkreeftje bij Lobith. "Brussel kan Nederland in gebreke stellen en boetes en dwangsommen opleggen. Daarnaast kunnen partijen bij de rechter bezwaar maken tegen economische activiteiten die de waterkwaliteit verslechteren." Lekker dan. In Brussel zijn ze tegen die tijd waarschijnlijk druk met de uitbreiding van de EU met Tsjaad en de Centraalafrikaanse Republiek, maar onze milieu-activisten kennende worden dat weer een hoop rechtszaken, en onze Postcodeloterij rechters kennende weten we nu al hoe die rechtszaken gaan eindigen. Vanaf 2028 kunnen we allemaal de hele dag naar ons mooie heldere water kijken, terwijl we onder een brug slapen.