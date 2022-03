@Petrus Poortwachter | 20-03-22 | 10:41: Tja, u gaat nu aannemen dat de bestuurder van de auto 'alleen maar' een auto had gestolen.

Stel dat de bestuurder en zijn kompaan eerder die nacht een familie heeft overvallen? Of iemand hebben vermoord? Zijn die vogelvrij zodra ze met een auto vluchten? Of zodra ze de auto aanraken, als in 'buutvrij, je mag me niets meer maken'?

De gevolgen zijn in deze vreselijk, ik zou eerder naar innovatieve manieren gaan kijken om voertuigen zo snel mogelijk en zo veilig mogelijk uit te schakelen. En als daarbij de berijders gewond raken, jammer dan.

Maar ik vroeg me dus af of er in België dus ook een woke groep is, die dit soort situaties vanuit een (absurd) andere hoek aanvliegen.