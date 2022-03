De Nachthap.

Kippenborrelhapjes met Baharat.

Met een beetje van mezelf, een beetje van AH, en een beetje van Jonnie Boer.

Koop een pak gemarineerde kippenborrelhapjes 900 gram bij AH. Dat zijn alleen de beste stukjes, de uiterste stukjes van de vleugel, die met 2 botjes. Ze zijn al licht gemarineerd met enkel maar goede ingredi. Het zijn er 24 á 26. Ik vries altijd de helft in en de andere helft past mooi in m’n ovenschaal.

Die ovenschaal daar doe ik gele olie in op de bodem. Dan de kippetjes erop. Die bestrooien met Baharat. Even schudden en alle kippetjes met een tang omdraaien. De Baharat gaat maar op 1 kant, want die willen we niet verbranden. Op de laatste kant dus.

We zetten de ovenschaal in een voorverwarmde oven op het hoogste rekje en gaan grillen, als je die optie hebt. 10 á 12 minuten de eerste kant, startend met een koude grill. Alleen oven kan ook, dan wss iets langer, hoe dan ook tot goudbruin. Dan de schaal eruit pakken en alle kippetjes met de tang omdraaien. Dan weer terug in de oven en nog een minuut of 8 á 10 grillen op de andere kant of alleen oven wat langer tot licht goudbruin. Nog een paar minuutjes in de restwarmte laten staan et voilá! De tang niet meer gebruiken nu…

Het huis ruikt zwoel naar paprika, kaneel, citroen, komijn. Maar niks overdreven. Ik waan me in Noord-Afrika of in het Midden-Oosten!

Eet Smakelijk!

