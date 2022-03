Man man man man man man.

Op nieuwrechts.nl (een soort dagelijksestandaard.nl maar dan met minder HATSJEKIDEE en KLABAM in de koppen) verscheen een bizarre en suggestieve samenvatting van een artikel op substack van Daniël van der Tuin (een soort Willem Engel maar dan met korter haar), dat op zichzelf een bizarre en suggestieve samenvatting is van dit bizarre en suggestieve draadje, en toen was er opeens aandacht in het Vragenuurtje (!) voor de NCTV (!) die Kamerleden (!) zou bespioneren (!).

Nou doet de NCTV heus wel dingen die niet mogen, maar bewijs van de NCTV die Kamerleden bespioneert, hebben wij nergens gezien. Er is wel het artikel met de kop "Knettergek!" - NCTV controleerde tijdens coronapandemie influencers en politici. We zouden het artikel "Knettergek!" - NCTV controleerde tijdens coronapandemie influencers en politici punt voor punt kunnen gaan factchecken, maar de ervaring leert ons dat mensen die artikelen zoals "Knettergek!" - NCTV controleerde tijdens coronapandemie influencers en politici voor waar aannemen, helemaal niet in factchecks geïnteresseerd zijn.

Wat er ook nog is, dat is de informatie uit dit topic op GeenStijl op 22 februari, waarin wij talloze zogenaamde 'omgevingsanalyses' uit het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie hebben geopenbaard. Er zijn allerlei ambtenaren die van uw en onze belastingcenten op twitter zaten te kijken wat de mensen in het land zoal vonden van corona. Aangezien Kamerleden ook mensen in het land zijn, en tweetjes van Kamerleden regelmatig veelvuldig werden gedeeld (vooral wanneer er iets doms in stond, maar goed) kwamen die tweets ook in de omgevingsanalyses terecht.

In het substack-artikel van Van der Tuin werd die informatie gekoppeld aan het Wob-draadje en dat kwam dus via nieuwrechts.nl (kan iemand een motie indienen om alleen nog maar Kamervragen die naar de oorspronkelijke bron van nieuwsfeiten verwijzen te accepteren anders?) in de Kamer terecht. Daar ging het, nou ja, nogal mis.

Eerst deed Caroline van der Plas (BBB) alsof zij door de regering als 'staatsgevaarlijk' werd gezien, en vervolgens weigerde ze de volstrekt heldere uitleg van minister Yesilgöz voor waar aan te nemen. Wel vroeg ze bloedserieus (waarschijnlijk vanwege deze warrige alinea van Van der Tuin) of de Nederlandse overheid trollen op social media inzet (antwoord: nee). Daarna barstte Fleur Agema (PVV) bijna in tranen uit omdat ze door de minister beschuldigd zou zijn van het verspreiden van desinformatie (wat trouwens niet geheel onterecht zou zijn, red.), terwijl de minister dat helemaal niet deed. En toen kwam Wybren van Haga (geen idee in welke partij die nu eigenlijk zit) er nog tussendoor janken dat er ook weleens een tweet van Hans van Tellingen in zo'n omgevingsanalyse had gezeten. Dat laatste is overigens niet zo gek, want als er de afgelopen coronatijd IETS vaak veelvuldig werd gedeeld op social media, dan was het wel de soort feitenvrije onzin waarin het twitteraccount van Hans van Tellingen (kennelijk bestuurslid van iets dat 'BVNL' heet) grossierde.

Begrijp ons niet verkeerd: er zijn een hoop legitieme vragen te stellen over de communicatie van de overheid tijdens de coronapandemie, en er zijn ook een hoop legitieme vragen te stellen over de rol die de staatsrechtelijk nogal vage NCTV speelde in het maatschappelijk debat. Maar in het bovenstaande halfuurtje Kamerkolder zijn die vragen niet gesteld en hebben Van der Plas, Agema en Van Haga het weer een beetje makkelijker gemaakt om iedereen die ze wel wil stellen, als wappie te brandmerken.

Je zou bijna tegen deze Kamerleden willen schreeuwen: DOE EERST ZELF ONDERZOEK.

WOEjjjJJJ