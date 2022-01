Kijk. Wij hebben ook wel wat beters te doen dan iedere dom tweetje van "kritische" Kamerleden over corona debunken. Bij FvD zijn we er al heel lang geleden mee opgehouden, iedereen die Van Haga over welk onderwerp dan ook serieus neemt moet zich laten nakijken, maar dit tweetje van mevrouw Agema van de PVV krijgt weer net te veel tractie om rechts te laten liggen.

Ze lijkt hier namelijk echt te suggereren dat uit een tabelletje (dat wordt gedeeld door een statisticus die uitblinkt in oPvAlLeNdE tabelletjes op twitter) zou blijken dat vaccinatie niet werkt. In de cijfers (die we verder niet gecheckt hebben, omdat dat eigenlijk niet van belang is) worden de opnamecijfers onder zestigplussers van 2020 met die van 2021 vergeleken, omdat daaruit zou blijken dat de vaccinatiecampagne in 2021 niet zou werken. Dat is nogal idioot. Wel of geen vaccinatiecampagne is namelijk echt niet het enige verschil tussen de twee jaren. Ten eerste was zeker begin 2021 nog lang niet iedere 60-plusser gevaccineerd, terwijl in het begin van 2020 er vrijwel niemand met een geconstateerde coronabesmetting in het ziekenhuis lag. Daarnaast kwam eind 2021 de deltavariant opzetten, die ziekmakender en dodelijker bleek dan eerdere coronavarianten.

Bovendien, en dat is natuurlijk de grootste denkfout van mensen die dit plaatje delen, zijn er gewoon prima cijfers beschikbaar waarmee je wel en niet gevaccineerde mensen kunt vergelijken: namelijk de cijfers over de vaccinatiestatus van mensen die tegelijkertijd zijn opgenomen in het ziekenhuis of op de IC met corona. U raadt het al: er worden relatief veel meer ongevaccineerden dan gevaccineerden met corona opgenomen in het ziekenhuis.

Dus ja. Vaccins werken. Natuurlijk kunnen we ons afvragen hoe het staat met de effectiviteit (die helaas geen 100% is, wat ook nooit door mensen die er verstand van hebben is beweerd) daarvan. Door die te overschatten is Nederland te laat begonnen met boosteren en gingen mensen (veel mensen) dood. Maar voer het debat dan met cijfers die ergens op slaan en niet op basis van dit soort totale crack. En beterschap, mevrouw Agema.

Vaccin?

Reactie Agema (die het idiote tabelletje gewoon laat staan)