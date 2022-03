Peer de Rijk, lid van Stichting XminY, broer van Mirjam, zwager van Wijnand, founding father van Volkert en hyperactief in het actiewezen (Prof. Hoxha, 2008) gaat op GroenLinks020 stemmen. Aldus Peer op Twitter. Want GroenLinks heeft in 4 jaar tijd van Amsterdam een *kuch* groene oase gemaakt, waar maar liefst 17 (ZEVENTIEN) windmolens komen. ZEVENTIEN. Voor het opladen van de elektriese dienstauto's in de Stopera zijn er al 12 turbines nodig, en die overige 5 worden ingepikt door de liften in het AMS-IX gebouw. Nou Rotte Peer. Dat groen in 020 wordt in hoog tempo omgehakt. Iedere nacht houden tweetakt-kettingzagen die arme Schlijper wakker. Er is nog maar 0,3 boom per Amsterdammer in Amsterdam. Dat is niet "meer groen". Dat is minder minder groen. Want de biomassa verdwijnt massaal in de biomassacentrale, en wie daar wat van wil zeggen krijgt te maken met de geniepige debatverplaatser Van Doorninck (GroenLinks). Peer de Rijk zien we trouwens terug in dit uitvoerige Elsevier-artikel over de Klimaatoligarchen van Amsterdam. Een geschiedenis ook van rare financiële constructies en konkelarij. Eigenlijk zou Amsterdam helemaal niet meer mee mogen praten over het klimaat. Eigenlijk zou Amsterdam buitengesloten moeten worden van de voedselzekerheid. Eigenlijk zou Amsterdam onder curatele moeten worden gesteld. Eigenlijk zou Amsterdam.... roept u maarrr.

Bomen count

Wat nou groen? Tuin eruit, tegels erin!

Lekker de buitenlucht stoken!