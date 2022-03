Overste "don't shoot the pianoplayer" Karremans zei ooit: There are no good guys and bad guys.. hij werd daarom verguisd, maar hij had wel gelijk in het balkan conflict waren alle partijen schuldig.. Anno nu idem van Rossem: there are only bad guys.. bad guy 1. Putin, autocraat en invasie pleger. bad guy 2. Het westen dat met moraliseren, interventies( maidan coup 2014), anti rusland stemmingmakerij de boel naar dit kookpunt heeft gebracht. bad guy 3. Zelensky gewoon een corrupte oligarch vermomd als suave sosjal miedia influencer, die neo nazi's zijn gang laat gaan (Joods zijn is daarvoor geen excuus) en die net als Putin in het verleden media het zwijgen heeft opgelegd etc.. Alle wij (westen/ua) tegen hunnie (russen) hetzes, pathetisch gelul over democratie (USA smeekt nu dictator Maduro om olie, hypocrieter wordt het niet) is propaganda voor de man in de straat en aan de toog.. hopelijk blijft dit forum gevrijwaard van eenrichting propaganda en retoriek.. for now