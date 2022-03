Mijn moeder zat onder stress, 7 koters opvoeden is niet niks. Ze rookte een pakje van 20 sigaretten per dag zolang ik haar gekend heb. Toen ik 10 was stal ik stiekem sigaretjes uit haar pakje. Zo ben ik begonnen met roken. Vanaf m'n 16e altijd een pakje sigaretten op zak. Als student rookte ik een pakje Drum shag in twee dagen. Dat werd gaandeweg Samson en de laatste paar jaar zware Van Nelle. Toen ik iets meer geld had werd het een pakje Caballero van 25 per dag en vanwege de bezwaren werd het daarna Camel filter.

Toen ik 32 jaar was trok m'n 2e zoon als baby ook van die vieze gezichten van de stanklucht uit m'n bek. Ik was toen nog in de waan dat als je zou stoppen je nog altijd die aandrang naar een sigaret zou overhouden. Maar ik besloot toen op m'n 32e te stoppen. Ik heb vijf kruiken Beerenburg genever leeggezopen, voor elke sigaret een borrel. En wel vijf potten snoep. Tot mijn stomste verbazing was ik na vijf weken ook die aandrang kwijt. En je ruikt veel beter en alles smaakt veel beter en je wordt een paar kilo dikker. Een pakje Camel filter was toen 3,25 gulden. De hypotheek van m'n eerste huis had ik op m'n 44e afgelost, m'n 2e huis heb bijna ook afgelost. Ik heb nadien nooit meer een sigaret opgestoken, ook niet bij het vuurwerk afsteken. Dat is nu 39 jaar geleden.

M'n moeder kreeg een hartasnval op haar 67e en was het klaar. Ik ben al 4 jaar ouder dan haar. Nog een jaar te gaan en dan heb ik m'n vader ook ingehaald. Ik leef dan gezonder dan hun. Deze week elke dag 2 uurtjes kachelhout zagen van mooie droge wegwerppallets. Houdt je in conditie.

Ik zuip bier op vrijdag- en zaterdagavond. Ik ben veels te dik. Ik beweeg elke dag wel, ga dikwijls half uurtje wandelen. Mijn gemeente heeft prachtige wandelpaden. 1x per week loop ik achter de kinderwagen met m'n derde kleindochter. Door de weeks pak ik 's avonds cup a soupe tomaat in een grote beker. Dan doe ik er Madame Jeannette peper in en die peperige pizzatoeslag. Dam is het hot en spicy achter de computer als ik GeenStijl lees. Na een zo'n beker hoef ik geen bier meer die avond. Mooi toch. Maar ik blijf maar dik. Elk jaar na de bloeduitslag zegt de diëtiste: "Is niet goed hè". Wat moet ik daar nou tegen doen? Langer dan een half uur wandelen trek ik niet meer. En die reaguurder Eerstneuqendanpraten zou bij mij van een koude kermis thuiskomen.