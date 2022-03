Ja, als Reuters mag clickbaiten mogen wij het ook. In de opening van hun EXCLUSIVE schrijven ze: "Meta Platforms will allow Facebook and Instagram users in some countries to call for violence against Russians and Russian soldiers in the context of the Ukraine invasion, according to internal emails seen by Reuters on Thursday, in a temporary change to its hate speech policy." Dat leest natuurlijk alsof je ook mag oproepen tot geweld tegen Russische burgers. Maar onder "Russians" bedoelt Reuters dus Russen als, ja, Vladimir Poetin zelf. Want dat is geen Russische militair maar je mag hem vanaf nu dus wel openlijk oproepen tot geweld tegen hem en zelfs expliciet oproepen tot zijn dood.

Voor de rest geldt volgens een interne memo aan content moderators:

"We are issuing a spirit-of-the-policy allowance to allow T1 violent speech that would otherwise be removed under the Hate Speech policy when: (a) targeting Russian soldiers, EXCEPT prisoners of war, or (b) targeting Russians where it's clear that the context is the Russian invasion of Ukraine (e.g., content mentions the invasion, self-defense, etc.)."

Een Meta-woordvoerder licht vervolgens aan Reuters toe dat: "We still won't allow credible calls for violence against Russian civilians". Ja, en dan wordt het dus blurry. Want uit de memo kun je concluderen dat je wel op mag roepen tot geweld tegen bijvoorbeeld de onderstaande Russische burgers die de invasie steunen. Maar de woordvoerder ontkent dat. Wat gaat het worden?

Mag oproepen tot geweld tegen deze knapen dan wel of niet? Blurred lines jongens