Vreemde verklaring van een vreemde partij op een vreemd moment. Het landelijke twitteraccount van Forum voor Democratie meldt vanavond dat het 'van vier vrouwelijke medewerkers verontrustende meldingen inzake het gedrag van redacteur Patrick Huisman van DTV Nieuws'. Dat is op zichzelf al een beetje vreemd, maar wat het nog vreemder maakt is dat wij Patrick Huisman van DTV Nieuws sinds gisteren kenden van DIT VERNIETIGENDE INTERVIEW met de Bossche FvD-lijsttrekker Dennis Bekkema. Kennelijk willen ze bij Forum voor Democratie graag nog eens extra de aandacht vestigen op DIT VERNIETIGENDE INTERVIEW met de Bossche FvD-lijsttrekker Dennis Bekkema. In DIT VERNIETIGENDE INTERVIEW met de Bossche FvD-lijsttrekker Dennis Bekkema blijkt namelijk dat FvD-lijsttrekker Dennis Bekkema eigenlijk geen enkel idee heeft waarom hij voor FvD in de Bossche gemeenteraad wil komen. Kloosried van de verklaring na de breek, maar als u daar geen zin in heeft kunt ook gewoon naar DIT VERNIETIGENDE INTERVIEW met de Bossche FvD-lijsttrekker Dennis Bekkema kijken.

VERKLARING FVD cursief, commentaar GS eronder

Geacht management,

GS: Ah. Dit is kennelijk een brief van FvD aan het management van DTV Nieuws, een lokale omroep uit Oost-Brabant.

We richten ons tot u gelet op het feit dat Forum voor Democratie van maarliefst vier verschillende vrouwelijke medewerkers en van kandidaten

GS: Dit begint al een beetje onduidelijk. Zijn het nou meldingen van vier vrouwelijke medewerkers, zoals in de tweet is gesteld? Of zijn er nog meer dan vier mensen die zich bij FvD hebben gemeld, namelijk de kandidaten? En waarom melden medewerkers en/of kandidaten van FvD zich eigenlijk bij FvD? Is er een soort klachtenloket voor vervelende media of zoiets? Of zijn het gewoon dierbare vriendinnen van Thierry Baudet?

meldingen heeft binnengekregen herhaaldelijk onheus te zijn bejegend, uitgescholden en geïntimideerd door politiek redacteur en verslaggever, Patrick Huisman.

GS: Zoals we al zeiden, best toevallig dat FvD hiermee komt de dag na DIT VERNIETIGENDE INTERVIEW met de Bossche FvD-lijsttrekker Dennis Bekkema.

Na intern onderzoek te hebben verricht is FVD tot zorgelijke conclusies gekomen.

GS: Haha, intern onderzoek van FvD, zoals toen die keer dat er na onderzoek over de nazi-appjes de verkeerde Ruben werd geroyeerd? En hoezo doe je intern onderzoek naar het gedrag van iemand die helemaal niet bij FvD zit?

De afgelopen maanden hebben verschillende vrouwelijke medewerkers meermaals scheldkanonnades van Huisman moeten verduren.

GS: Wij stellen alleen maar vragen, maar in welke hoedanigheid hebben (vrouwelijke, ook nog) medewerkers van FvD contact met een verslaggever van een lokale omroep? In Den Bosch, Oss, Bernheze en Uden, waar Huisman zich op richt, zit FvD nog helemaal niet in de raad. En in de Provinciale Staten is FvD zelf, nou ja, ook best een ingewikkelde club.

Zij hebben dit als zeer bedreigend ervaren en voelen zich hierdoor niet veilig in de uitoefening van hun functie in relatie tot DTV Nieuws.

GS: Kijk. Stel dat het waar is hè. Wat voor functie hebben deze mensen bij FvD dat ze zich niet meer veilig voelen in de uitoefening daarvan 'in relatie tot DTV Nieuws'? Heeft het FvD een afdeling van meerdere personen die constant in contact staan met DTV Nieuws? En zo ja, waarom in vredesnaam? Welk complot heeft de FvD-leiding nou weer ontdekt waarin DTV Nieuws de grote spil is die deze disproportionele aandacht voor een lokale omroep rechtvaardigt?

Ondanks het feit dat de betreffende medewerkers Huisman altijd het voordeel van de twijfel hebben willen geven, door in te gaan op zijn verzoeken, is voor hen een grens bereikt.

GS: Wat voor verzoeken? Verzorgt FvD stiekem uitzendingen voor de ziekenomroep in Den Bosch waar wij niets van weten of zo?

Het was vanaf het begin duidelijk dat Patrick Huisman een hekel heeft aan Forum voor Democratie.

GS: Het begin? Waarvan?

In zijn vele plotselinge woedeuitbarstingen - die zonder aanleiding ontstaan - heeft Huisman vaak expliciet benadrukt dat hij vindt dat FVD niet zou mogen bestaan.

GS: FvD heeft dus kennelijk bewijs van 'vele' en 'plotselinge' woedeuitbarstingen, toevallig altijd in het bijzijn van vrouwelijke FvD-medewerkers.

Als individu heeft eenieder natuurlijk recht op zijn mening,

GS: Fideel

maar wanneer dit overduidelijk invloed heeft op zijn journalistieke functie, wordt het wat FVD betreft een probeem.

GS: Nou ja. Het misschien invloed op zijn functie omdat het er voor zorgde dat hij DIT VERNIETIGENDE INTERVIEW met de Bossche FvD-lijsttrekker Dennis Bekkema afnam.

Huisman is bovendien vanaf het begin ook naar de FVD-kandidaten zeer vijandig en soms zelfs agressief geweest.

GS: Nogmaals, welk begin?

Zo werd één van onze lijsttrekkers na een interview op intimiderende manier door Huisman verteld: "we hebben het je nog makkelijk gemaakt, het lijsttrekkersdebat wordt nog veel heftiger".

GS: Haha wat. Één van jullie lijsttrekkers? Bedoelen jullie soms Dennis Bekkema van DIT VERNIETIGENDE INTERVIEW met de Bossche FvD-lijsttrekker Dennis Bekkema?

Naast de vraag wie 'we' is

GS: Wij vragen ons vooral af wie toch al die figuren zijn die FvD hier zonder naam of toenaam opvoert, die allemaal slachtoffer zijn van het verschrikkelijke gedrag van Patrick Huisman.

(een andere politieke partij?), is zulke taal elke objectieve journalist onwaardig. Na een interview met een andere lijsttrekker verviel Huisman weer in een van zijn (ons inmiddels bekende)

GS: Ho wacht. Zijn er nog meer interviews van lijsttrekkers met Patrick Huisman? Zijn die net zo erg als DIT VERNIETIGENDE INTERVIEW met de Bossche FvD-lijsttrekker Dennis Bekkema?

verbale tyrades.

GS: 'tyrades' is wel een beetje hoe je 'tirades' zou spellen als je vanaf een jaartje of vier/vijf Latijn hebt gehad.

Daarbij vertoonde hij ook zeer agressief gedrag naar de lijsttrekker en een aanwezige vrouwelijke medewerker van FVD, die daarop de studio hebben verlaten.

GS: Stel hè. Stel dat FvD echt geschrokken is van het gedrag van deze meneer Patrick Huisman. Waarom heeft de partij dan niet eerst contact gezocht met Patrick Huisman en/of zijn 'management' en pas gewacht tot na het verschijnen van DIT VERNIETIGENDE INTERVIEW met de Bossche FvD-lijsttrekker Dennis Bekkema met een nogal vage en onduidelijke 'verklaring' op twitter te komen?

Daar komt bij dat Huisman naast zijn gedrag achter de schemen, ook voor de schermen duidelijk beïnvloed wordt door zijn politieke voorkeuren en niet in staat is objectief invulling te geven aan zijn functie.

GS: Bedoelen jullie soms DIT VERNIETIGENDE INTERVIEW met de Bossche FvD-lijsttrekker Dennis Bekkema?

In interviews met FVD kandidaten praat Huisman structureel door hen heen, kan hij zijn kalmte moeilijk bewaren en worden afspraken die vooraf met FVD zijn gemaakt volstrekt niet nagekomen.

GS: Was er voor DIT VERNIETIGENDE INTERVIEW met de Bossche FvD-lijsttrekker Dennis Bekkema van tevoren afgesproken dat Patrcik Huisman Bekkema geen lastige vragen zou stellen of zoiets?

Forum voor Democratie staat erom bekend kritisch te zijn op de media

GS: Nou, Forum voor Democratie staat er vooral om bekend voortdurend zelf nepnieuws te verspreiden, maar goed.

maar we willen benadrukken dat we in de afgelopen zes jaar, waarin we dagelijks contact hebben gehad met de pers, nog nooit iemand hebben meegemaakt die zulk buitensporig gedrag vertoont als Patrick Huisman.

GS: Wat is nou precies de klacht, of vinden jullie DIT VERNIETIGENDE INTERVIEW met de Bossche FvD-lijsttrekker Dennis Bekkema al buitensporig genoeg?

FVD hecht vanzelfsprekend veel waarde aan de veiligheid van onze medewerkers en kandidaten. Dat maakt dat wij op dit moment geen andere optie zien dan te besluiten om hen in bescherming te nemen door hen niet langer aan Patrick Huisman bloot te stellen.

GS: Je zou bijna denken dat... ze bij FvD niet meer geïnterviewd durven te worden door Patrick Huisman.

Dat betekent dat FVD zal afzien van deelname aan lijsttrekkersdebatten die DTV Nieuws organiseert, zolang Patrick Huisman de gastheer is. Dat betreuren we ten zeerste, omdat het open debat een groot goed is dat FVD ten diepste koestert.

GS: Haha. Behalve als FvD schuttert in het open debat zoals in DIT VERNIETIGENDE INTERVIEW met de Bossche FvD-lijsttrekker Dennis Bekkema.

We hopen dat het management van DTV Nieuws deze klachten serieus neemt en we staan open voor een gesprek over hoe deze situatie kan worden opgelost. We onderzoeken tevens of we een klacht zullen indienen bij de Raad voor de Journalistiek.

GS: Wij zouden als we onveilig zijn naar de politie stappen, maar goed.



Met vriendelijke groet,

Forum voor Democratie

GS: Raar. Niet 'het bestuur van' Forum voor Democratie, of de lokale afdeling, of wat dan ook, maar gewoon 'Forum voor Democratie'. Maar ja. Alles aan deze brief is raar. Want stel dat er een kern van waarheid zit in deze 'beschuldigingen', waarom kiest FvD er dan voor die pas te uiten na DIT VERNIETIGENDE INTERVIEW met de Bossche FvD-lijsttrekker Dennis Bekkema? Of zijn de tribunalen nu echt begonnen na DIT VERNIETIGENDE INTERVIEW met de Bossche FvD-lijsttrekker Dennis Bekkema? In dat geval zouden wij zeggen: Patrick Huisman, laat je eigen niet gek maken en geniet nog even van de aandacht voor DIT VERNIETIGENDE INTERVIEW met de Bossche FvD-lijsttrekker Dennis Bekkema.