Het lijken al die gereformeerde kerken wel. Ik herinner me uit mijn geboortedorp dat als er weer een ruzie was over of de slang had gesproken of niet (of zo) er dan meteen weer een stel ergens in een schuur zat te preken. Liep de stroom gelovigen op zondag niet dezelfde kant op, maar een stoom de ene kant op, de andere stroom de andere kant.