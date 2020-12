Goed nieuws voor iedereen die graag dingen gelooft. FvD heeft onderzoek gedaan naar de appjesaffaire bij FvD en geconcludeerd dat er niets mis is met FvD. De jeugdafdeling had gewoon de verkeerde Ruben (dus niet Ruben Hermsen) geroyeerd vanwege nazi-sympathieën! Dat kan iedereen overkomen natuurlijk, dat je op een gegeven moment door de bomen de nazi's niet meer ziet. Jammer hoor. Is Theo Hiddema helemaal voor niets opgestapt. Maar goed. Nu wordt de goede Ruben (dus eigenlijk de verkeerde Ruben) keihard gestraft en voor altijd uit de partij gesmeten zes maanden geschorst.

Wel een beetje gek: het onderzoek zou eerst worden gedaan door Olaf Ephraïm, Paul Cliteur en Wybren van Haga en blijkt nu opeens gedaan te zijn door Ralf Dekker en Wybren van Haga. Had Paul Cliteur opeens geen tijd meer of zo? En ook een beetje gek: nergens in het onderzoek staat omschreven wanneer Freek Jansen nou precies wist dat de verkeerde Ruben was geroyeerd. Dat, terwijl uit geheime opnames die aan de T. zijn gelekt zou blijken dat volgens Wybren van Haga (nog checken of het dezelfde Wybren van Haga is die het onderzoek heeft gedaan, red.) Freek Jansen al langer wist dat de verkeerde Ruben was geroyeerd.

Wij kunnen nu al niet wachten op het onderzoek van Wybren van Haga en Ralf Dekker naar het beruchte etentje in Tiel. Straks blijkt nog dat Joost Eerdmans gewoon per ongeluk de playlists had verwisseld, dat Thierry eigenlijk iemand anders bedoelde die toevallig ook George Soros heet en dat hij het eigenlijk acceptabel zou vinden als er nog 3 maximaal miljoen Nederlanders in leven zijn na de coronacrisis. Vergissen is menselijk! Tijd voor een schone lei!

'Weliswaar grof maar niet acceptabel'

Maar hoe zit het met mensen in het JFvD-bestuur zoals Freek Jansen?

Dus zeggen 'daar gaat het niet om' is ergens op ingaan. Helder.

Misverstanden