Statement van onze dierbare Facebookvriend

"Statement incident in de trein

Afgelopen vrijdagavond heeft zich in mijn naaste omgeving een vervelend incident voorgedaan. Twee jonge vrouwen die goede bekenden van mij zijn, vertelden me dat zij in de trein hoogst onaangenaam zijn bejegend door een groep mannen. Dit waren controleurs, maar dat was voor de vrouwen onduidelijk. De wijze waarop zij werden aangesproken was voor de vrouwen zeer intimiderend. Ze gaven mij aan dat er openlijk en meermalen wapengerei werd getoond, dat er sprake was van intimiderend verbaal en non-verbaal gedrag en dat de mannen op agressieve wijze hun ‘legitimatie’ toonden. Die legitimatie bevreemdde de vrouwen, omdat zij in vorm en stijl (lettertype) afwijkende geplastificeerde papiertjes te zien kregen. Dat gaf de vrouwen weinig vertrouwen en een onaangenaam gevoel. Toen de vrouwen dat kenbaar maakten, werd gedreigd hen ‘mee te nemen’. Van de-escalatie van de zijde van het personeel, was volgens hen geen sprake. Ook nadat zij geldige vervoersbewijzen toonden bleef de groep mannen de rest van de reis op een voor de vrouwen intimiderende manier om hen heen hangen.

De vrouwen in kwestie hebben zich zowel tijdens het restant van de treinreis, als na het uitstappen en tijdens de wandeling terug naar hun huis zeer onveilig gevoeld. Ernstig overstuur hebben ze mij over de kwestie verteld en dat heeft me geraakt. Ik heb me daar vervolgens over geuit op social media - te snel, en te stevig. Daarbij heb ik de kwestie te haastig in een bredere politieke context getrokken: de context namelijk van de gevolgen van de massale immigratie, integratieproblemen en het gebrek aan veiligheid dat vele Nederlanders daardoor dagelijks zien en ervaren. Uiteraard heb ik niemand willen beschuldigen die geen blaam treft. Dit heb ik de NS inmiddels ook laten weten."

Nou, qua laffe toch-geen-excuses maken doet de kapitein van de Renaissancevloot niet onder voor het partijkartel. De 'dierbare vriendinnen' zijn opeens 'goede bekenden', 'ernstig lastiggevallen' is opeens 'hoogst onaangenaam bejegend', '4 Marokkanen' zijn opeens 'een groep mannen' en 'lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders' is opeens 'politieke context'. En het waren dus wel degelijk NS-controleurs en een agent. Waarom Baudet die context in zijn eerste tweet heeft weggelaten, is nog steeds niet duidelijk.