Een cameraploeg van Sky News reed in een Russische hinderlaag. Een arts die in Kiev doorwerkte, zag een raketinslag in een flat. Gelukkig maar, anders zat deze Russische raket in een vol ziekenhuis. Oekraïense appartementen zijn sowieso geen goede investering. De details maken niet uit, oorlog is per definitie mensonterend, en binnen bewoond gebied altijd bomvol oorlogsmisdaden.

Het Russische leger heeft volgens Bellingcat onderzoeker Christo Grozev voorraden tot zondag, de Russen dachten deze “speciale militaire vredesmissie” volgens gelekte documenten morgen al af te hebben. De logistiek blijft ontbreken. Een westers leger zou dan stilvallen, een Russisch leger drijft de voorste rij jonge militairen richting de vijand, door op de achterste te schieten.

Op zoek naar een geitenpaadje naar een complete wapenstilstand mag je eerst zwelgen in dergelijke Slavische stervensbereidheid en de psyche van Poetin. Een man die openlijk ging dreigen met kernwapens na wat voorzienbare economische sancties. Anonymous start een cyberoorlog en verzoekt de Russische bevolking hun leider te verwijderen. Helaas bleef Poetin niet bij dreigementen.

Beschietingen op een kerncentrale werden tot oorlogsmisdaad bestempeld, maar zelfs die woorden werden teruggefloten. Deze poging tot de grootste vuile bom uit de geschiedenis is een zorgvuldige zet. Eentje die dit weekend herhaald wordt. Poetin verkent de mogelijkheden en wordt gedoogd. Dit stopt pas bij militair ingrijpen. Dat kan in Kiev, Boedapest, Warschau, Praag of Berlijn. Jullie keuze.

Als we blijven reageren op Poetin, lopen we steeds achter de feiten aan, zullen we bespeeld blijven, het meest waarschijnlijk op manieren die wij niet zullen voorzien. Voor een gunstige afloop zullen we moeten acteren en daarin doorschieten. Letterlijk & figuurlijk. Tegen een machtspoliticus die niets meer te verliezen heeft, moet je niet dreigen of praten. Alleen doen of laten. De rest is ruis.

Ons parlementair debat was zulke aanfluiting. Eeuwenlange Europese expansie kan je ook zien als een doldwaze puber die een slapende Russische beer blijft porren. Met het inlijven van de DDR ging het ijzeren gordijn honderden kilometers naar het oosten, samen met Polen kon je dat afronden naar duizend. Dankzij Oekraïne nog eens ruim duizend kilometer, zelfs ten zuiden van Moskou...

Natuurlijk kunnen we politiek correct en wijzen op de vreselijkheden die deze beer vervolgens doet, maar zoals Thierry Baudet afvragen WAAROM de Russische beer 31 jaar na de val van de Sovjet-Unie een gigantisch land wil innemen, lijkt mij geen overbodige luxe. Er zijn meer landen met een leger & dictator, soms was op eieren lopen de betere optie. Ontsnap aan tunnelvisie!

Er is langzamerhand een situatie ontstaan, die zich lastig laat ontmantelen. Neem als compleet ongenuanceerd voorbeeld Noord-Korea. 25 miljoen hongerende, gehersenspoelde inwoners die kleinzoon Kim Jong-un tot de hongerdood zullen volgen. Hoe gaan haar inwoners ooit integreren in de rest van de wereld? Het is nu 's nachts letterlijk een zwart gat als je kijkt vanuit de ruimte.

Precies die kant bewegen Rusland en Belarus op. Dictators die al decennia zitten, die een enorme gedachtepolitie hebben opgebouwd en hun bevolking afsluiten voor buitenlands nieuws, internet en sociale media. Mensen worden geïsoleerd, langdurig van elkaar afgesloten, waardoor ze steeds verder uit elkaar groeien. Hun ontwikkeling staat deels stil, ze leven in een parallel universum.

Stel Kim Jong-un, Poetin en Loekasjenko sterven, hoe gaan we hun bijna tweehonderdmiljoen inwoners straks inburgeren in de rest van de wereld?! Het lijken oud-gedetineerden die nooit auto hebben gereden of een mobiele telefoon hebben vastgehad. Of kinderen die opgegroeid zijn in een religieuze enclave zonder televisie. Dat gaat straks generaties kosten, ik hoop op een vredige manier.

Politici die zo hard mogelijk roepen hoeveel en welke wapens te leveren, maken een strategische, een tactische en een diplomatieke blunder. Als EC-president fantaseren over EU-lidmaatschap van een land in oorlog (die startte om een EU-associatieverdrag van hetzelfde land) is puur olie op het vuur gooien. Dan ontneem je Oekraïne de kans zelf bij te sturen in deze shitshow.

Acht jaar geleden stonden Van Baalen en Verhofstadt op het Maidanplein de revolutie te vieren. Die hadden blijkbaar niet aan de uitslag van presidentsverkiezingen, gesproken talen of etniciteit gezien dat het land op het punt stond om te verscheuren. Helaas stond voor deze eurocraten hun droom centraal, niet de huidige situatie. Ze keken niet naar het heden, zuiver naar hun Utopia.

Frans Timmermans leeft op dezelfde manier in zijn eigen wereld. Zijn laatste interview mist nog een paar dingetjes. Laat ik het nog een keertje proberen: We willen van Russisch gas af om direct maximaal een kwart van de Russische economie te slopen. Poetin sluit wellicht het Russisch gas af, als represaille op Westerse sancties; laten we overstappen voordat we gedwongen worden.

(Gas dat wonderbaarlijk nog geleverd wordt, is handig als strategische voorraad.) We willen van Russisch gas af om koolstofdioxide-uitstoot te verlagen. Dat wilt u voor het klimaat, dat wil ik omdat we zoveel koolstofdioxide in de lucht hebben gepompt dat we aantoonbaar dommer worden. Al gelang waarmee u het mee eens bent, zijn er genoeg redenen om direct en volledig over te stappen.

Dan kun je niet met jarenoude stokpaardjes zoals zonne- en windenergie komen. Dat duurt te lang, geeft te weinig energie, en geeft gezien over de dag of het complete jaar een aanbod van energie op een ander moment dan de vraag naar energie. Frans, dat heet al tien jaar de Duck-curve. We zijn compleet verslaafd aan instant-gratificatie. (Schakelaartje om, lampje aan) Zo werkt zon & wind niet.

We hebben dus ook investeringen nodig in opslag van energie en investeringen in meer infrastructuur om energie te verplaatsen. Dat gaat langer duren dan de vechtscheiding uit de Sovjet-Unie, vooral door gebrek aan ervaren technisch personeel. We hebben vandaag andere energie nodig, niet morgen. Bijvoorbeeld uit net gesloten, maar functionele (bruin)kool- en kerncentrales.

Knip onze navelstreng met Rusland door, draai hun gaskraan vanavond nog dicht.