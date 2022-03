Ben er wel uit zo langzamerhand dat we er niet meer uit gaan komen met die Russen. Ze leven daar in een totaal andere werkelijkheid dan wij hier. Volgens hen staan wij, het westen, op het punt om Rusland aan te vallen, of op zijn minst weg te drukken uit de wereld. De waarneming is daar werkelijk dat Oekraïne een springplank is voor de NAVO om Moskou weg te vagen. Oekraïners zouden slechts willoze slachtoffers zijn van de VS, met een regering die door de CIA wordt geleid. Deze oorlog is volgens hen dan ook noodzakelijk en rechtvaardig.

Er valt niet tegenop te lullen ook nog. Het alsof je het tegen Willem Engel hebt. Andere wereld.

Enige dat helpt in no time onze defensie op orde hebben en niet meer afhankelijk van de VS, want straks zit Trump daar weer een die levert ons meteen uit aan de Russen. Dus hoppakee, defensie naar 4% BNP om al die verloren jaren in te halen. Drones, tankraketten, Stingers, en de dienstplicht. Koude oorlog 2.0 staat voor de deur. En het wordt tijd dat de Duitsers ook kernwapens gaan maken een keertje