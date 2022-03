Mocht Rusland ons polderlandje binnenvallen dan staan Vladimir en Igor al wodka op het Binnenhof te drinken voordat u 'slava niderlandov' kunt zeggen. Ons defensieapparaat is na bezuinigingen op bezuinigingen zo'n losse flodder dat zelfs een de ongemotiveerde Russen er zonder probleem overheen walsen. Dat zeggen wij niet, maar dat krijgt de nieuwe staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat van de Vijanden Van Defensie (VVD) te horen tijdens werkbezoeken. "Als wij naar de Zwarte Zee gaan, kunnen we niks doen aan zelfverdediging tegen de Russen. Zij hebben raketten die te snel en te slim zijn voor onze zelfverdedigingssystemen", aldus een bemanningslid van Zr. Ms. Karel Doorman. Lekker dan. Aan het moraal binnen de eigen gelederen valt sowieso nog wat te winnen, want die zijn ondergebracht in door ratten overlopen asbestbunkers en dat doet toch iets met het humeur. Of zoals de staatsecretaris zelf zegt: "Jeetjemina, laten we onze mensen hier werken? Het voelt superongemakkelijk dat ik hier nu al een maand verantwoordelijk voor ben." Ja, die jaren van verwaarlozing ga je niet met een eenmalige oppepper van een paar miljard euro in een paar dagen oplossen. Dat is een missie waar grote langdurige investeringen voor nodig zijn. We hebben het niet over een nieuw likje verf op de barakken, maar over het structureel repareren, upgraden, beter betalen en uitbreiden van onze krijgsmacht. Dat geld moet dus niet meteen verdwijnen zodra de oorlog voorbij is en klimaat en stikstof plots weer hoog op de agenda staan. Tenzij u graag Russisch spreekt natuurlijk.