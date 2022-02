Wat heeft Rusland niet dat de EU wel heeft (behalve de euro)? Dat land is zo grooot dat alles daar wel aanwezig is. Misschien moet het wel iets efficienter georganiseerd. Bij de vorige sancties is de zelfstandigheid zelfs groter geworden (zo zijn ze bijvoorbeel betere kazen gaan produceren). En een ieder die zegt dat we van het gas af moeten en nucleair moeten, Rusland is ook de grootste leverancier van uranium. En ook hout uit Rusland als brandstof is een belangrijk product voor electriciteit en biobrandstof in de EU (vooral via Finland). De EU kan dus eigenlijk niets anders dan verliezen van Rusland. En dan heb ik het nog niet eens over de gevechtsbereidheid van de bevolking. De baltische staten bestaan alleen nog omdat Rusland ze blijkbaar (nog) niet wil hebben. In Oekraine zitten iets 43 miljoen mensen, kan zijn dat ze dus toch de echte confrontatie niet durven. We zullen het zien.