Waar is benzine het duurst? Nou in HEEL NEDERLAND bijvoorbeeld. De adviesprijs staat vanaf vandaag op: € 2,193. En dan betaal je langs de snelweg dus doodleuk een miljoen voor een volle tank. Komt door corona [nog uitzoeken wat dat ook alweer is, red.] en het gedoe in Oekraïne. "Marktdeskundige Paul van Selms gaf eerder vandaag al aan dat hij verwachtte dat de benzine meer dan 2,20 euro per liter gaat kosten. Hij denkt dat de brandstof per dag wel een cent duurder kan worden." In dat tempo rammen we dus over 81 dagen door de € 3 heen: 15 mei 2022. En dan hebben we het gedaan hoor, met z'n allen: dan is benzine DUURDER DAN BIER. Hadden we maar een soort lange gele slurven waar je comfortabel en niet voor een half maandsalaris zonder tachtig andere zweetlichamen bij je in de buurt op een bepaalde plek in kan stappen om je veilig en snel naar een bestemming te laten brengen. Weet u nog, die keer dat een litertje autowater gewoon € 2 kostte?