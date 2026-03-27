Zal je altijd zien. Stelt iemand zijn leven in dienst van zijn medemens, laat de samenleving hem als het erop aankomt vallen alsof hij een duurbetaalde stuntman is. Terwijl, hij ziet er inderdaad een beetje uit alsof hij een duurbetaalde stuntman is, maar hij is geen duurbetaalde stuntman, hij is Mo Bicep. Mo staat voor Mohamed en Bicep staat voor die aardappelvormige dingen hierboven. In tijden van polarisatie en hyperinflatie gaf Mo Bicep ons MB Nutrition, een bedrijf dat voedselsupplementen verkoopt die er in combinatie met heel veel sporten voor zouden kunnen zorgen dat je er net zo uit gaat zien als Mo Bicep. Hoor eens, Mo Bicep had heel graag iets anders met zijn kostbare tijd gedaan, maar hij deed dit voor jullie. Om zijn medemens te dienen kocht hij 90 duizend volgers en er was ook iets met witwassen, maar dat was allemaal zodat wij onze Strength konden Unleashen. Helaas: MB Nutrition heeft 717k schuld, en dus maakt Mo, die meer gevoel voor drama in zijn bicep heeft dan anderen in hun hele lichaam, een reeks filmpjes waarin hij uit de doeken doet waar het mis is gegaan en een welgemeende noodkreet slaakt. Kom op zeg, In wat voor land willen we eigenlijk wonen, toch niet in een dat iemand die zoveel voor ons allen heeft betekend laat stikken als het even tegenzit? De sterkste schouders dragen Mo Bicep, wees niet kinderachtig, het enige wat u hoeft te doen is tien tot duizend euro te doneren, een schijntje om MB Nutrition in de lucht te houden.