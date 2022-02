Medaillespiegel here we come! Drie NL klasbakken mogen aan de bak op een best wel zinloze stomme afstand. Ja, weet u; de 500m is awesome, de 1500m is awesome, en die 1000m is toch gewoon de Lil Kleine, Rutger Bregman, Joris Luyendijk & Sander Schimmelpenninck onder de schaatsafstanden. Niettemin, een 'clean sweep' behoort tot de mogelijkheden schrijft de NOS over de 1000 meter mannen. En die kunnen het weten want Mart Smeets & Ria Visser. Wij moeten het nog zien, want een Jutta schuilt in een klein bochtje wissel. HUP MANNEN! LIVESTREAM

GOUD