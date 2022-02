"The climate crisis is already wreaking havoc in each and everyone of our countries." En daarom stappen we nu massaal over op nucleaire energie OH NEE GEINTJE toch maar biomassa want dat klinkt minder eng. Hoe het ook zij, de wereld heeft voor de twaalfde keer sinds HET BEGIN VAN KLIMAATVERANDERING nog maar 12 jaar te leven. Maar gelukkig heeft Timmermans alvast een prijs gewonnen voor het redden van de wereld, de Vrede van Nijmegen Penning om precies te zijn. Omdat de stad ondanks klimaatverandering en dankzij Frans Timmermans, nog steeds bestaat.

DON'T LOOK UP (to Timmermans)