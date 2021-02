Henk-Diederik en Miechiel (met 2x ie) kijken weemoedig naar de passerende schepen. Ze negeren de anderhalve meter want ze hebben zojuist nog getongd. Als kind droomde Henk-Diederik ervan piraat te worden, ware het niet dat hij aan de slag ging als inpakker aan de lopende band van de dropfabriek van Venco. Laatste dropjes uit de bakken schudden, kratten opstapelen, de lopende band schoon houden. Zeer afwisselend werk, maar toch was Henk-Diederik liever piraat geworden. Zijn maat Miechiel komt dichter in de buurt van een carrière als piraat: iedere dag neemt hij het voetgangerspontje naar de overkant van de rivier.

Toen Alfons een jaar of veertien was stak hij een Cobra af en sindsdien noemt iedereen hem 'Knalfons'. Dat is nu een jaar of honderd geleden. Let ook op de fiets van Alfons, dat is een grappig verhaal: hij had die fiets gekocht, aan een kansloze asielzoeker gegeven en vervolgens weer gestolen om voor zichzelf te houden. Knalfons geniet ervan dat rare verhaal te vertellen op verjaardagen, al komt hij op slechts één verjaardag: die van zijn berooide broer Stanislav.

U ziet het meteen, Teuntje was in het verleden Nederlands kampioen hoogspringen bij de beloften. Hoe Teuntje als een gazelle op de balustrade wipt, teneinde de hekgolf van het passerende schip te ontwijken: indrukwekkend. Haar minnaar Rowby, men noemt hem 'Rowby de hengst' en dan weet u wel waarom, is een stuk minder vlot. Rowby zit de hele avond met zijn klauwen in familiezakken paprikachips te grabbelen en dat speelt hem nu parten.

Willem ving ooit een koe die was ontsnapt van de boerderij van z'n vader en sindsdien denkt hij dat hij een cowboy is. Bij Willem in de familie luistert iedereen naar Frans Bauer en dat soort troep, maar Willem is sinds het vangen van die ene koe meer van de outlaw country en in het bijzonder van de Oklahoma Red Dirt. Bob Childers, Tom Skinner, Mike McClure, Jimmy LaFave, dat werk. Hier loopt hij langs de waterkant met zijn vriendin Samantha (102), die ooit nog (vrij) heftige seks heeft gehad met André Hazes jr.

Marcel is wereldrecordhouder fietsen van Lobith naar Tolkamer. Niet qua snelheid, Marcel is nog langzamer dan Marc Lotz zonder doping, maar op het gebied van kwantiteit. Hij fietst 13x per dag van Lobith naar Tolkamer en terug. "Daar heb je Marcel met zijn vieze ongeschoren benen weer", mompelt men dan, waarna Marcel met een slakkengang voorbij peddelt, alvorens weer terug te keren naar Lobith. Heeft Marcel dan helemaal geen andere hobby's? Jawel hoor, Rail Away kijken, samen met zijn lover Chris Aalberts.

Marouane is een asielzoeker uit Algerije. Hij maakte laatst toch iets raars mee: de dorpsgek overhandigde hem een fiets, Marouane kan helemaal niet fietsen maar goed, en een paar dagen later was het slot doorgeknipt en zag hij de dorpsgek weer op die fiets. ENFIN, de oma van Marouane maakt foto's, want binnenkort moet hij het land verlaten. Vervelend, want Marouane heeft nog niet alle voetbalplaatjes van de Albert Heijn. Hij moet nog nummer 67 (Ben Rienstra), 73 (clublogo FC Groningen) en 182 (Bart Vriends).

PS. Kijk dan hoe prachtig Nederland is!