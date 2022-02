Welkom bij het GeenStijl Weerbericht. Nu. In het oosten is het momenteel totaal zeikweer. Maar dat is het in het westen ook. Het waait hard. Op het spoor is het vanzelfsprekend een zooi. Door 'weersomstandigheden'. Maaike is een paar keer wakker geworden. Door de harde wind. In Gemert vielen er bomen op een huis. In Maassluis viel een boom op een auto (zie foto). De Markerwaarddijk is afgesloten. Voor vrachtwagens en aanhangers. De A12 bij Lunetten is dicht. Er ligt een boom op. Stormvloedkering Ramspol is gesloten. De scheepvaart is gestremd. Ook in Overijssel was er stormschade, zoals in: Dedemsvaart, Nieuwleusen, Zwartsluis, Zwolle, Enter, Haaksbergen. Straks. Tussendoor schijnt de zon. Maar er zijn ook wolken. Het waait krachtig boven land. En heel hard boven zee. Vannacht. Gaat het natuurlijk weer regenen. En harder waaien. Morgen. Wordt het pas echt schijtweer. Met regen en storm. Aan zee een zware westerstorm. De temperatuur is wel okee. Maar alleen idioten gaan naar buiten. Het klimaat gaat naar de kloten.

Boom - Auto: 1-0 (Maassluis)

Gevelplaten eraf; agent gewond (Duiven)

Gevelplaten eraf (Groningen)

Boom op weg (Gouda)

Gevel zegt doei (Krimpen)

113 km/h

Vrijdag