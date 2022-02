"Boerenoorlog wanneer?"

Effe korte geschiedsles. Want dat is kennelijk nodig.

Na de hongerwinter onder nazi-bewind waren onze politici zo geschrokken dat we met z'n allen besloten om "onze" boeren dermate veel subsidie te geven dat ze zoveel produceren dat we een hele boterberg hadden. Boeren melk in de sloot dumpten want we konden het niet eens exporteren. We gingen van veel te weinig naar veel, veel, veel, veel teveel. Nog steeds krijgen boeren zoveel subsidie dat ze in een dikke Mercedes of Audi rijden. Gewoon he, een auto van pak 'm beet een halve ton. Die armzielige armoedszaaiers toch.

Maar goed, zoals misschien bekend woon ik hier lekker op het platteland. Iedereen hier in het dorp heeft het breed. Heel breed. Armoedszaaiers kennen we hier niet eens. Ja de asielzoekers en die paar daklozen. De rest? Allemaal dikke auto's, een eigen huis enzovoort.

Het punt is dat we dom zijn geweest. We hebben de boeren veel te veel gratis geld gegeven voor spul wat we niet eens opkunnen en niet eens kunnen exporteren. Nederland is de op 1 na grootste exporteur van landbouwproducten. Na Amerika. Laat dat eventjes goed op je inzinken. En dat allemaal met subsidie. Want bijna al het geld wat we (terug) krijgen van de EU gaat naar de boeren. Ja. De boeren. Misschien moeten we wat minder de op 1 na grootste willen zijn en meer nadenken over onze toekomst. Want we hebben veel te veel boeren die veel te veel produceren. Veel te veel. Teveel. Snap je het nu?