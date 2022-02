: mee eens overigens. ZP is echt heel raar om te zien nu, nu ik volwassen ben. Merk dat ik - hoewel ik het geen racistische figuur vind, en mensen die er aan vast houden ook geen racisten- wel begrijp dat zwarte mensen er een probleem mee hebben. Daarnaast: Wtf ia het überhaupt voor een raar stuk folklore. Nooit begrepen. Maar folklore desalniettemin, en daar mag best wat meer begrip voor zijn. s&S kan ik me niet meer voor de geest halen, maar als ik de stereotypen zie in Kuifje of Suske en Wiske dan denk ik ook af en toe: pfoe, dat is niet mis. Maar, en dat is wel een grote maar: je moet en kunt niet anders dan dit in de tijd zien. Het heeft toen een functie gehad, het langzaam maar zeker laten wennen van Nederland aan anders gekleurden. Dus ik zie er weinig kwaads in.

Mbt onevenredig en onschuldig doden van zwarte mensen. In Nederlandnheb je het over minuscule aantallen, weinig statistische gronden om uitspraken over te doen. In de US komen de aantallen vrij goed overeen met het crimjnaliteitsniveau. Sterker: blanken worden - met dat niveau in het achterhoofd - vaker doodgeschoten.