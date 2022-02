Kijk eens, Jan Bas Paternotte heeft duidelijk beet. Want als het niét waar is dat Baudet plannen had om samen met DENK Nederland te Turk-islamiseren, waarom zou hij dan nu zo als door een wesp gestoken reageren? Als iets een leugen is ga je niet als een sneue scheldende tokkie om je heen staan maaien en gemeenplaatsen droppen die 12-jarigen op een schoolplein nog doen geeuwen. Dan blijf je cool als een echte staatsman, reageer je niet (omdat je er boven staat) en ga je gewoon verder waar je bent gebleven. Want (wijn)vlek op vlek en wrijven = steeds grotere vlek. Dus, we noteren, op zondag 13 februari 2022: Thierry Baudet van het Forum voor Democratie wilde tijdens de campagne van 2021 met de lange islamistische arm van Erdogan samenwerken aan een 'conservatieve alliantie'. Best een mooie scoop weer van onze Bas Paternotte. Manmanman, je zult lid zijn van FvD en islamkritisch zijn...

Dienstmededeling: Ons Stamcafé opent door deze ontwikkelingen wat later dan de fles van Baudet.

Gewoon the wine