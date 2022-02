Baran Çangır - nummer zes op de lijst voor Forum voor Democratie (FvD) in Enschede en naar eigen zeggen moslim - twitterde eind vorige maand iets over een 'Conservatieve Alliantie' tussen Forum voor Democratie en DENK.

Een grap, aldus de nummer vier van de lijst en medewerker van de Tweede Kamerfractie Andreas Bakir. 'Flauwekul', noemt hij het deze week. Terecht wijst de FvD'er ook op dat DENK zich presenteert als een progressieve seculiere partij. Samenwerking ligt dan niet in de rede. En het is sowieso uitgesloten dat DENK voor een samenwerking met FvD zou openstaan zoals iedereen met gezond verstand, daar de partij zich al enige tijd definitief heeft verloren in schandalen, complottheorieën en hele en halve bedreigingen.

Feit is wel dat Baudet anders over de islam is gaan denken. Dat bleek tijdens een gesprek vorige zomer dat hij had met Sietske Bergsma. "Ik voel mij helemaal niet meer verbonden met anti-islamrechts in Europa. Populisme.", zei de FvD-voorman toen. Om gelijk te beginnen over de aanslagen van 11 september 2001 en dat dat verhaal niet klopt (iets wat hij begin deze maand kort nader toelichtte in de Tweede Kamer). Die mededeling dat Baudet anders over de islam was gaan denken leidde tot een schok bij de achterban waardoor Baudet zich een dag later genoopt zag in een filmpje duidelijk te maken dat hij niet van plan was zich tot moslim te laten bekeren en dat hij zich nog steeds grote zorgen maakt over immigratie en islamisering.

Baudet koestert in ieder geval wél een zekere genegenheid voor DENK. Eén van zijn getrouwen vertelt Bassiehof dat hij over Tunahan Kuzu soms bewonderend zegt dat het DENK Kamerlid ‘de beste van ons allemaal’ is.

Vorig jaar stuitte ik tijdens de campagne op een alleraardigste roddel dat Baudet DENK een niet-aanvalsverdrag had voorgesteld en zelfs met DENK wilde samenwerken. Dat zou gebeurd zijn in de marge van een debat met lijsttrekker Farid Azarkan. Toevallig werd dat verhaal deze week door betrouwbare betrokkenen uit die dekselse mediawereld aan Bassiehof bevestigd.

Baudet deed het voorstel in de coulissen voorafgaand aan dit NPO debat op donderdag 25 februari 2021. De FvD-leider zou zich tijdens de campagne op de vlakte houden over islamisering en immigratie als DENK zich ook wat toeschietelijker naar FvD zou gedragen. Hij probeerde Azarkan niet alleen te verleiden tot een niet-aanvalsverdrag maar sprak zelfs expliciet over samenwerking met DENK. Baudet meende (ten onrechte) dat de achterbannen van FvD en DENK elkaar raakten met name op het coronadossier.

Azarkan was not amused en maakte Baudet duidelijk dat van een niet-aanvalsgedrag en samenwerking geen enkele sprake kon zijn. Eenmaal op de studiovloer maakte Baudet volgens andere aanwezigen een ietwat verslagen indruk.

Die 'Conservatieve Alliantie' kon en kan FvD hoe dan ook op de buik schrijven.