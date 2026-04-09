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Zeg 100x snel achter elkaar: MMIWG2SLGBTQQIA+

Homoooooooooooo's

[LIVEBLOG IRAN HIER]

Eerst hadden we LGB, toen kregen we LGBT, toen kregen we LGBTQ, toen kregen we LGBTQ+, toen kregen we 2SLGBTQI+ en nu hebben we zoiets als...

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Dat staat dus voor

Missing and Murdered Indigenous Women and Girls, Two-Spirit, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Questioning, Intersex, Asexual (or Aromantic/Agender), plus other identities

En succes ermee!

Tags: lhbti, lgb, lgbt, MMIWG2SLGBTQQIA+
@Mosterd | 09-04-26 | 12:29 | 265 reacties

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