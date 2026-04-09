Zeg 100x snel achter elkaar: MMIWG2SLGBTQQIA+
Homoooooooooooo's
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Eerst hadden we LGB, toen kregen we LGBT, toen kregen we LGBTQ, toen kregen we LGBTQ+, toen kregen we 2SLGBTQI+ en nu hebben we zoiets als...
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Dat staat dus voor
Missing and Murdered Indigenous Women and Girls, Two-Spirit, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Questioning, Intersex, Asexual (or Aromantic/Agender), plus other identities
Reaguursels
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