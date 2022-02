Bepaalde schijt is geen goeie mest voor bepaalde flora. Daar zit 'm de kneep. Als je 'natuurgebieden' definieert, dan leg je vast wat je als natuur, of liever gezegd als mooie natuur, als waardevolle natuur ziet. Vervolgens ga je dan op allerlei wijze als mens ingrijpen om die natuur er zo echt mogelijk uit te laten zien. En als er dan vogels op afkomen en er gaan nestelen, dan voel je je God.

Hondenstront, daar groeien bramen goed op, hoorde ik, en die braamstruiken overwoekeren de boel dan, en dan ontstaat er een monocultuur, en er is besloten dat monocultuur niet goed is, want contra biodiversiteit. Hoe meer biodiversiteit, des te echter is de natuur of zo. Je kunt het ermee eens zijn of het onzin vinden, maar als de boeren moeten wijken voor die onzin, waarom de hondenbezitters dan niet?